Тишковец пообещал москвичам самый теплый день с начала года

12-градусное тепло в четверг, 23 марта, пообещал жителям Москвы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью РИА Новости синоптик заявил, что в столице ожидается самый теплый день с начала весны. Прогнозируется, что столбики термометров покажут больше 10 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется максимум до 13 градусов.

В течение дня в столице, по его словам, обойдется практически без осадков. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки в 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Тишковец призвал столичных жителей не рассчитывать на приход устойчивого тепла. По его словам, в последнюю неделю марта и начале апреля в город вернется холодная погода.