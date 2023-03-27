19:53, 27 марта 2023
1 мин.
Тишковец назвал москвичам дату для смены зимней резины на летнюю
Синоптик Тишковец рекомендовал автомобилистам в Москве сменить резину после 10 апреля.
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com
Дату для смены зимней резины на летнюю назвал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик рекомендовал автомобилистам в Москве «переобуть» машины после 10 апреля.
«"Переобуваться" пока рано. Надо выждать момент, по крайней мере, до окончания первой декады апреля месяца», — сказал метеоролог. Тишковец заявил, что в начале апреля погода будет неустойчивой, есть вероятность несильных заморозков.
Ранее автомобилистам назвали подходящее время для смены зимней резины.