Составлен топ-15 городов России для отдыха на ноябрьские праздники

Топ-15 городов России для отдыха на ноябрьские праздники составили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru. Их подсчетами делится РБК.

Больше всего бронирований на период с 3 по 7 ноября зафиксировано в Санкт-Петербурге, второй в рейтинге стала Москва, третьей — Казань. В пятерку лидеров также вошли Сочи и Нижний Новгород.

Чуть менее востребованными оказались Калининград, Ярославль, Тула, Псков, Кисловодск, Екатеринбург, Смоленск, Великий Новгород, Эсто-Садок и Тверь.

Аналитики отметили, что из-за высокого спроса со стороны москвичей и петербуржцев цены на жилье во всех этих городах заметно выросли по сравнению с ноябрем 2022 года.

Сильнее всего — на 25 процентов — они поднялись в Сочи, на втором месте Тверь (плюс 22 процента), на третьем — Нижний Новгород (плюс 21 процент). Средняя стоимость аренды жилья на сутки в Москве выросла на 19 процентов и составила 5100 рублей.

Ранее аналитики рассказали о возможности снять в Москве «двушку» за 30-50 тысяч рублей в месяц.