Определен топ городов с самыми перспективными холостяками

Топ городов с самыми перспективными холостяками определен в ходе опроса сервисом «Работа.ру». 4000 респондентов старше 18 лет могли дать несколько вариантов ответа.

Лидерами в рейтинге оказались москвичи — за них проголосовало 44 процента опрошенных. На вторую строчку среди самых перспективных холостяков попали жители Новосибирска, набравшие 40 процентов голосов, а на третью — Санкт-Петербурга с 39 процентами голосов. Пятерку лидеров замкнули Владивосток и Сочи с 37 и 32 процентами голосов соответственно. В Топ-10 вошли холостяки из Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и Ростова-на-Дону, за которых было отдано от 32 до 19 процентов голосов.

Выборка ответов женщин показала, что большинство привлекает в мужчинах интеллект — 68 процентов. По 64 процента голосов респондентки отдали за честность и верность. 52 процента ценят хорошее чувство юмора, 49 — добродушие и открытость, 42 — трудолюбие, а 39 — привлекательность. Хороший заработок и стабильная работы важны для 37 и 33 процентов опрошенных соответственно. 33 процента россиянок хотели бы видеть рядом спортивного и следящего за собой мужчину, а еще для 32 процентов респонденток ценно хорошее образование.

Ранее составлен рейтинг российских городов с самыми перспективными невестами. Согласно результатам исследования, самые перспективные невесты живут в Москве.