Назван топ городов Подмосковья с выросшей стоимостью первичного жилья

Топ городов Подмосковья с выросшей стоимостью первичного жилья называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой». Рейтинг возглавили Сергиев Посад, Серпухов и Лыткарино.

«Первое место Сергиева Посада объясняется тем, что в городе запущен малоэтажный проект со стоимостью лота, заметно превышающей средние цены по локации. Это и вызвало такой рост средней стоимости объекта», — цитируют на сайте председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирину Доброхотову.

В Серпухове, по ее словам, в 2022 году стартовал новый проект, а также повысились цены в уже существующих. В Лыткарино жилье в семи строящихся корпусах двух жилых комплексов начали продавать еще в 2021 году, цены росли по мере повышения готовности объектов.

Средняя стоимость первичного жилья в Сергиевом Посаде за год увеличилась на 87 процентов и составила 9,56 миллиона рублей. Годовой рост цен на квартиры в новостройках Серпухова составил 61 процент — с 4,68 миллиона рублей в январе 2022-го до 7,53 миллиона рублей в январе 2023-го. Цены на «первичку» в Лыткарино прибавили 47 процентов и составляют на данный момент в среднем 6,36 миллиона рублей.

Ранее были названы районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир. Лидером рейтинга стал один из районов ЮВАО.