Россияне составили топ лучших артистов страны

Топ лучших артистов страны составили россияне в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лучшими отечественными исполнителями стали с равным количеством голосов (14 процентов) артист Олег Газманов и певица Полина Гагарина. На втором месте оказался певец Ярослав Дронов — 13 процентов ответов, а на третьем — Николай Басков с девятью процентами голосов. По восемь процентов респондентов решили, что возглавить рейтинг должны артист Филипп Киркоров и Примадонна Алла Пугачева, по шесть процентов — певец Сергей Лазарев и музыкант Григорий Лепс, а по пять — исполнительница Лариса Долина и рок-певица Юлия Чичерина.

Тогда как лучшим актером, по мнению россиян, стал Сергей Безруков (11 процентов голосов). На второй строчке в актерском рейтинге расположился Константин Хабенский (девять процентов), а на третьей — Владимир Машков и Сергей Бурунов (по семь процентов). Елизавета Боярская набрала шесть процентов голосов, а пять процентов респондентов посчитали лучшей актрисой Светлану Ходченкову. За Данилу Козловского, Павла Прилучного, Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву проголосовали по четыре процента россиян.

Ранее раскрыты размеры гонораров высокооплачиваемых актеров. Самый дорогой актер — Дмитрий Нагиев. Его съемочный день стоит один миллион 500 тысяч рублей.