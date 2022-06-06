Москвичи вспомнили торговлю с грузовиков в Лужниках 90-х годов

Фотография вещевого рынка в Лужниках, опубликованная в Telegram-канале «Старая Москва», напомнила горожанам о дешевых товарах и торговле с грузовиков.

«Там продавали в розницу и оптом по самым низким ценам. В то время как на ярмарке и в палатках всегда было дороже», — написал один из подписчиков. По словам другого, это было спасение и временное решение проблемы с ассортиментом в магазинах, торговцы получали заработок, а покупатели — недорогую одежду.

«Знаменитая Россия 90-х», «Было время. Как говорится, хочешь почувствовать себя красавицей, пройдись по рынку и моментально станешь звездой», «В Луже можно было купить приличные вещи из Турции и Европы. Одна вельветовая рубашка носится по сей день и отлично выглядит», «Там интересные вещи можно было найти», «Вспомнила 90-е и как мы с мамой ищем мне обновки», — написали юзеры. Они вспомнили, что в качестве примерочных там служили картонки и шторки в руках продавцов.

Некоторые пользователи мессенджера заявили, что не ходили по подобным вещевым рынкам. Одним не нравились большие территории, другим — толпы людей, а третьи беспокоились за сохранность своего кошелька в узких проходах между рядами. «У меня там сумку порезали. Деньги были в другом месте, но все равно неприятно», — написала москвичка.

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