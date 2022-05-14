Россияне стали чаще перепродавать товары из IKEA по более низким ценам. Об этом РИА Недвижимости в пресс-службе сервиса «Юла» и объявления «ВКонтакте».

Шведская сеть магазинов IKEA в марте сообщила, что приостанавливает продажи своих товаров в России. Отмечалось, что магазины не будут работать три месяца — до конца мая. Однако затем ритейлер увеличил этот срок до шести месяцев — до конца августа.

«За последние два месяца число объявлений о продаже товаров из IKEA выросло более чем на треть. В марте-апреле на площадке было размещено около 100 тысяч объявлений. Рост в марте составил 16 процентов, а в апреле количество объявлений выросло на 61 процент», — рассказали в пресс-службе.

Представители сервисов объявлений добавили, что наибольший спрос на продукцию из IKEA был зафиксирован в начале марта — тогда число поисковых запросов по товарам ритейлера выросло на 150% в сравнении с последней неделей февраля, достигнув нескольких тысяч.

Чаще всего публикуются объявления о продаже шкафов, диванов, столов и мягких игрушек по ценам на 10—12 процентов ниже, чем в магазинах до закрытия, отметили в сервисе.

Ранее гендиректор сети гипермаркетов Hoff Максим Гришаков дал прогноз по возвращению сети IKEA в Россию.