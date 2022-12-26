Город
03:33, 26 декабря 2022
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Москвичам рассказали о традиции украшать одну из улиц города светящимися кубками

Москвичам рассказали о традиции украшать одну из улиц города светящимися кубками
Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

О традиции украшать одну из улиц города светящимися кубками рассказали москвичам в Тelegram-канале программы мэра столицы «Мой район».

«Накануне Нового года фонари на Тверской улице традиционно украшают длинными световыми гирляндами. По задумке, так они принимают форму одного из символов грядущих праздников — искрящихся кубков», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, эта идея изначально принадлежит французским дизайнерам, которые занимались рождественским оформлением Елисейских Полей. Главную улицу Парижа тоже украшают такими гирляндами, только крепят их не на фонари, а на деревья.

Ранее была названа дата зарождения традиции украшать столичный транспорт к Новому году. Этому обычаю уже несколько десятков лет.

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