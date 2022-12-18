Названа дата зарождения традиции украшать столичный транспорт к Новому году

Дату зарождения традиции украшать столичный транспорт к Новому году назвала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Этому обычаю уже несколько десятков лет.

«Традиция украшать городские автобусы, трамваи и метровагоны на самом деле совсем недавняя — в современном виде, с массой сверкающих гирлянд, она появилась только в наши дни. Но стоит отметить, что и раньше работники транспорта привносили частичку праздника на свои маршруты», — сказала Бондаренко.

Специалист отметила, что традиция массово отмечать новогодние праздники появилась в СССР только с началом 1937 года, а масштабные празднования начались, когда 1 января признали выходным днем, с 1947 года. Тогда водители городского транспорта сами стали импровизировать в украшении рабочего места. Например, в кабине трамвая или троллейбуса могла появиться искусственная елка, над лобовым стеклом — шарики, а вокруг поручней — серпантин.

Ранее было названо количество наряженных новогодних елок на улицах Москвы. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсит свыше тысячи искусственных елей высотой от шести до 25 метров.