В московском дворе водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку

На востоке Москвы автомобиль каршеринга во дворе жилого дома насмерть задавил пенсионерку. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«На улице Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП.

Ранее в Москве на 38 километре Калужского шоссе также произошло смертельная авария с участием такси и каршеринга.