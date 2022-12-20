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13:23, 20 декабря 2022
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В московском дворе водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку

В московском дворе водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На востоке Москвы автомобиль каршеринга во дворе жилого дома насмерть задавил пенсионерку. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«На улице Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП.

Ранее в Москве на 38 километре Калужского шоссе также произошло смертельная авария с участием такси и каршеринга.

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