Город
Опубликовано 11 августа 2026, 17:39
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Более 80 процентов трамвайных путей в Москве отгородили от машин

В Москве 83 процента трамвайных путей отделили от автомобильного движения.
Более 80 процентов трамвайных путей в Москве отгородили от машин
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

83 процента трамвайных путей в Москве уже отделили от автомобильного движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дептранс столицы.

По данным департамента, когда трамвайные пути отделены от автодорог, движение меньше зависит от ситуации на дорогах и становится стабильнее. Кроме того, это помогает обеспечить соблюдение расписания.

«Сегодня общая протяженность трамвайной сети Москвы с учетом депо составляет более 437 километров. Мы продолжаем увеличивать долю обособленных участков в разных районах города», — добавили в департаменте транспорта.

Ранее в Москве День транспорта отметили парадом старинных трамваев.

Автор:Анна Вальман
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