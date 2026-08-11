Более 80 процентов трамвайных путей в Москве отгородили от машин

83 процента трамвайных путей в Москве уже отделили от автомобильного движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дептранс столицы.

По данным департамента, когда трамвайные пути отделены от автодорог, движение меньше зависит от ситуации на дорогах и становится стабильнее. Кроме того, это помогает обеспечить соблюдение расписания.

«Сегодня общая протяженность трамвайной сети Москвы с учетом депо составляет более 437 километров. Мы продолжаем увеличивать долю обособленных участков в разных районах города», — добавили в департаменте транспорта.

Ранее в Москве День транспорта отметили парадом старинных трамваев.