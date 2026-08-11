Опубликовано 11 августа 2026, 17:391 мин.
Более 80 процентов трамвайных путей в Москве отгородили от машин
В Москве 83 процента трамвайных путей отделили от автомобильного движения.
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
83 процента трамвайных путей в Москве уже отделили от автомобильного движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дептранс столицы.
По данным департамента, когда трамвайные пути отделены от автодорог, движение меньше зависит от ситуации на дорогах и становится стабильнее. Кроме того, это помогает обеспечить соблюдение расписания.
«Сегодня общая протяженность трамвайной сети Москвы с учетом депо составляет более 437 километров. Мы продолжаем увеличивать долю обособленных участков в разных районах города», — добавили в департаменте транспорта.
Ранее в Москве День транспорта отметили парадом старинных трамваев.