Транспорт «современного Деда Мороза» попал на видео в Москве

«Вот это крутой подход», «Креативно, молодец тот, кто эту красоту создал», «Настроение поднялось, очень красиво», «Когда есть деньги и фантазия», «Этот Дед Мороз уже месяц катается по Реутову. Мужик на позитиве», — написали пользователи мессенджера.

Ранее «волшебный десант» Дедов Морозов высадился у детской больницы в Москве. В костюмы новогодних волшебников нарядились сотрудники МЧС.