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Раскрыт способ обойти требования банков при получении кредита

Раскрыт способ обойти требования банков при получении кредита
Фото: Jeshoots / Unsplash

Способ обойти требования банков при получении кредита агентству «Прайм» раскрыл сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он объяснил, что для этого необходимо держать счет в кредитной организации.

«Постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей», — уточнил он.

Помимо этого, эксперт порекомендовал заранее закрыть все имеющиеся задолженности. А регулярность своевременных выплат по новому займу сможет улучшить кредитную историю клиента, отметил Переславский.

Ранее возможные причины возникновения долга после погашения кредита назвал управляющий партнер, коммерческий директор Европейской юридической службы Дмитрий Короленко.

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