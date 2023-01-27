Москвичам пообещали трехдневный снегопад

Трехдневный снегопад в начале следующей недели пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с RT он отметил, что жителей столицы также ожидает потепление.

По словам синоптика, на выходных в городе будет облачно, а столбики термометров опустятся до минус трех градусов днем и до минус восьми ночью. На следующей неделе циклоны будут более активными.

«У нас хорошо просядет давление ко вторнику-среде, до 735-732 миллиметров ртутного столба, и ветер поднимется, и более основательно будет идти снег с понедельника по среду. В конце недели без снега не обойдется», — рассказал он. Температура воздуха при этом может подняться до 0 — плюс 2 градусов.

Ранее в Москве и Московской области также объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до вечера субботы.