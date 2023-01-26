«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 21:00 субботы, 28 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в пятницу в столице ожидается от нуля до минус двух градусов, облачно, небольшой снег. В субботу в городе будет от двух до четырех градусов мороза, небольшие осадки продолжатся.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова определила минимальную температуру воздуха в феврале.