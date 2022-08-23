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Тренер по танцам описала желающих научиться танцевать на пилоне москвичек

Тренер по танцам описала желающих научиться танцевать на пилоне москвичек
Фото: из личного архива Ольги Байковой

Тренер по танцам Ольга Байкова в беседе с «Мослентой» описала желающих научиться танцевать на пилоне москвичек. По ее словам, в среднем, это девушки от 25 лет.

«Среди учеников встречаются люди как младше, так и старше этого среднего возраста. У меня учились и совсем молоденькие девушки лет 17-18, и женщины в возрасте, который для танцев считается уже очень солидным. Это люди старше 45 лет. У меня есть ученица, которой сейчас 50. Она с удовольствием танцует и очень любит выполнять различные элементы. Но она и раньше была очень активным человеком, занималась как танцами, так и спортом», — поделилась тренер по танцам и добавила, что все-таки основной возраст ее учениц это — 25-30 лет.

Собеседница также отметила, что обучаться пилону приходят нестандартные люди с очень интересным мышлением. Большинство сочетает танцы со своей основной деятельностью.

Ранее известные танцоры, восьмикратные чемпионы мира, звезды проектов «Dance.Революция» на Первом канале и «Танцы на ТНТ» брат и сестра Артемий и Марина Каташинские назвали самые популярные танцевальные направления в Москве.

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