В Подмосковье ночная тренировка файермена попала на видео, опубликованное в группе «Типичные Химки» социальной сети «ВКонтакте».

«Ночные представления на Совхозной, 16», — подписал автор ролик, в котором из окна многоэтажки снял свой двор. На детской площадке мужчина устроил тренировку с горящим факелом. В записи слышно негромкую музыку.

«Он каждое лето так делает», «Работает человек или увлекается этим», «Тренируется ночью, никому не мешает, не шумит, не дома же ему это делать», «Засветился», «Файер-шоу на сон грядущий», «Вечерняя тренировка», «Красота», — прокомментировали ролик пользователи сети.

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