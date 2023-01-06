Определены самые популярные у москвичей спортивные тренировки

Самые популярные у москвичей спортивные тренировки определены на официальном сайте мэра столицы. Речь идет о занятиях, актуальных для участников проекта «Спортивные выходные».

«В 2022 году офлайн-формату присоединились более 31 тысячи горожан. Высокая популярность проекта мотивировала организаторов проводить офлайн-тренировки и зимой. Самыми популярными занятиями стали йога и стретчинг», — говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году москвичам стали доступны новые виды тренировок. Среди них барре (балетная тренировка с элементами пилатеса, йоги и танцев), фитбоксинг (интенсивная кардиотренировка с элементами бокса), пилатес (функциональная тренировка для развития силы и баланса с акцентом на удержание мышц спины и пресса), TRX (функциональная тренировка с петлями для развития координации и выносливости), а также занятия стретчингом и йогой в горячем зале для развития гибкости и укрепления мышц.

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