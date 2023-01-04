Минздрав дал советы по укреплению здоровья ребенка во время каникул

Советы о том, как укрепить здоровье ребенка во время новогодних каникул в официальном Telegram-канале дали специалисты Министерства здравоохранения России.

«Следите, чтобы ребенок употреблял меньше сладостей из новогодних подарков. Обильное потребление нездоровой еды, блюд из кафе и ресторанов приводит к развитию панкреатита, холецистита и расстройству кишечника», — напомнили в ведомстве.

Кроме того, необходимо регулярно проветривать квартиру, особенно комнату ребенка. Оптимальная температура должна быть на уровне 22-24 градусов тепла во время занятий и 20-24 градуса — во время сна.

Полезным будет начать закаливание. Контрастный душ и физическая активность на свежем воздухе — одни из способов подготовить ребенка к процедуре. Также нужно следить за тем, чтобы ребенок больше двигался. Для этого подойдут совместные занятия спортом, утренняя зарядка и подвижные игры на свежем воздухе.

Помнить нужно и о режиме сна во время каникул. Ребенок должен ложится спать не позднее 22:30-23:00. Сон до полуночи считается самым полезным, отметили эксперты.

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