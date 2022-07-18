Архитектор назвал причину «трепанации черепа» князя Пожарского

Памятник Минину и Пожарскому переживает сейчас самую серьезную реставрацию за всю свою историю. Причину «трепанации черепа» князя Пожарского «Мосленте» назвал главный архитектор проектов реставрационной мастерской «Наследие-Проект» Алексей Жданов.

Специалист объяснил, что из-за многократных реставраций вся поверхность памятника покрылась разнообразными материалами, использовавшимися при заделке трещин и других дефектов: эпоксидной смолой, свинцом, покраской, шпаклевкой. На нем даже были видны следы холодной сварки. «Нам пришлось их устранять шпильками, сваркой, вставками, которые изготовлялись из меди или латуни, в зависимости от сложности формы», — рассказал Жданов.

Но хуже всего дело обстояло с головой князя Пожарского. Ему пришлось делать «трепанацию черепа», заявил собеседник «Мосленты». «В нижней части его прически, на участке 15 на 15 сантиметров, поверхность металла оказалась как пемза, со сквозными отверстиями. Мы стали мудрить: как это заделать? И поняли: сплав настолько рыхлый, что проще фрагмент с ним вырезать, вылепить из пластилина, отформовать, отлить из медного сплава и сделать вставку. И ее, и новую наушину для шлема, и балки усиления изготавливали в литейном цехе в Химках», — сказал он.

Ранее сообщалось, что памятник отечественным разведчикам-нелегалам всех времен появился в Москве. В основу работы скульптора Владимира Иванова лег образ персонажа серии романов писателя Юлиана Семенова, советского разведчика-нелегала Максима Исаева-Штирлица, сыгранного актером Вячеславом Тихоновым в картине «Семнадцать мгновений весны».