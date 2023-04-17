Москвичи заявили об угрозе обрушения дома из-за растущей трещины на фасаде
Растущая трещина на фасаде 22-этажного дома на шоссе Энтузиастов попала на видео.
Заявлением жителей столичной многоэтажки об угрозе обрушения их дома из-за растущей трещины на фасаде заинтересовался следственный комитет Москвы.
«Следователи работают, проводят проверку», — сообщили «Мосленте» в ведомстве.
В воскресенье, 16 апреля, трещина на фасаде 22-этажного дома на шоссе Энтузиастов попала на видео, опубликованное в Telegram-канале Shot. Местные жители рассказали, что ходить возле дома стало опасно: периодически из трещины выпадают кирпичи.
«Трещина растет с большой скоростью, примерно на один-два миллиметра в сутки», — поделилась одна из них.
«Дом был сдан в 2003 году, в 2012-м город зашел на ремонт фасада. Локальный ремонт был, частично, кое-где там поменяли кирпич. Но результата это не дало, потому что дом был построен с нарушениями. Сейчас трещина проходит с двух сторон. Висит кусок весом примерно в 60 тонн. И он потихоньку двигается», — сообщила представитель ТСЖ.
Эксперты оценили восстановление дома в 240 миллионов рублей, что на 200 миллионов рублей превышает накопленную товариществом собственников на капремонт сумму. Построившая дом компания объявила себя банкротом еще семь лет назад, поэтому взыскать что-либо с нее невозможно.
500 жильцов 160-квартирного дома живут в страхе оказаться под обломками в ближайшее время.
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