Москвичи заявили об угрозе обрушения дома из-за растущей трещины на фасаде

«Дом был сдан в 2003 году, в 2012-м город зашел на ремонт фасада. Локальный ремонт был, частично, кое-где там поменяли кирпич. Но результата это не дало, потому что дом был построен с нарушениями. Сейчас трещина проходит с двух сторон. Висит кусок весом примерно в 60 тонн. И он потихоньку двигается», — сообщила представитель ТСЖ.

Эксперты оценили восстановление дома в 240 миллионов рублей, что на 200 миллионов рублей превышает накопленную товариществом собственников на капремонт сумму. Построившая дом компания объявила себя банкротом еще семь лет назад, поэтому взыскать что-либо с нее невозможно.

500 жильцов 160-квартирного дома живут в страхе оказаться под обломками в ближайшее время.

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