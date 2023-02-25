Психолог назвала три навыка самопомощи для поддержания позитивного настроя

Развитию навыка сознательного переключения с негативных мыслей помогут аффирмации, позитивные утверждения, краткие фразы самовнушения: «Моя улыбка покоряет мир и людей», «Мое настроение всегда улучшается, когда я вижу…», «Этот день прекрасен, потому что...» Чем больше подобных фраз будет практиковать человек, тем легче ему будет управлять настроением.

Еще один важный пункт — разрешить себе лениться. Люди в современном мире привыкли жить в погоне за благами, это выматывает и не оставляет времени для любимых занятий. Даже если речь о простом лежании на диване — оно должно быть, отметила Тушевская.