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17:29, 25 февраля 2023
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Психолог назвала три навыка самопомощи для поддержания позитивного настроя

Психолог назвала три навыка самопомощи для поддержания позитивного настроя
Фото: Unsplash

Три навыка самопомощи для поддержания позитивного настроя назвала в беседе с «Мослентой» психолог Марина Тушевская.

«Улыбка, которую иногда приходится растягивать через "не могу", чудесным образом дает мозгу сигнал к улучшению общего настроения. Еще имеет смысл осознанно фиксировать внимание на позитивных моментах. Привычка замечать хорошее сместит фокус и поможет возвращать себя в доброе расположение духа»

Марина Тушевская

Развитию навыка сознательного переключения с негативных мыслей помогут аффирмации, позитивные утверждения, краткие фразы самовнушения: «Моя улыбка покоряет мир и людей», «Мое настроение всегда улучшается, когда я вижу…», «Этот день прекрасен, потому что...» Чем больше подобных фраз будет практиковать человек, тем легче ему будет управлять настроением.

Еще один важный пункт — разрешить себе лениться. Люди в современном мире привыкли жить в погоне за благами, это выматывает и не оставляет времени для любимых занятий. Даже если речь о простом лежании на диване — оно должно быть, отметила Тушевская.

15
минут

в день достаточно уделять отдыху

По словам психолога, четверть часа безделья может стать достаточно сильной мотивацией, чтобы прожить следующий день в хорошем настроении.

Ранее диетолог Гинзбург перечислил вызывающие тревожность и депрессию продукты. Особо он выделил сахар и сахаросодержащие продукты — конфеты, торты, выпечку.

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