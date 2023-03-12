Три пары поженились ночью в московском метро

На станции метро «Маяковская» поженились три влюбленные пары, сообщает Дептранс. Церемонии прошли в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

Одна из пар выбрала для бракосочетания указанную станцию из-за любви к творчеству поэта Владимира Маяковского, уточнили в ведомстве. Дептранс отметил, что роспись в метро проходит по стандартному протоколу в сотрудничестве с московскими ЗАГСами.

Всего в Москве в рамках программы «Новые адреса счастья» доступно около 200 необычных свадебных локаций. За все время в метро заключила брак 31 пара.

В феврале 2023 года в столичном метро поженились три влюбленные пары. Дептранс отметил, что прошедшие в метро свадьбы стали первыми в текущем году.