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18:11, 12 марта 2023
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Три пары поженились ночью в московском метро

Три пары заключили брак на станции столичного метро «Маяковская» в ночное время.

Три пары поженились ночью в московском метро
Фото: Telegram-канал <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">«Дептранс Москвы»</a>

На станции метро «Маяковская» поженились три влюбленные пары, сообщает Дептранс. Церемонии прошли в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

Одна из пар выбрала для бракосочетания указанную станцию из-за любви к творчеству поэта Владимира Маяковского, уточнили в ведомстве. Дептранс отметил, что роспись в метро проходит по стандартному протоколу в сотрудничестве с московскими ЗАГСами.

Всего в Москве в рамках программы «Новые адреса счастья» доступно около 200 необычных свадебных локаций. За все время в метро заключила брак 31 пара.

В феврале 2023 года в столичном метро поженились три влюбленные пары. Дептранс отметил, что прошедшие в метро свадьбы стали первыми в текущем году.

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