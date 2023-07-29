Раскрыты три популярные схемы онлайн-мошенничества в сезон отпусков

Три популярные схемы онлайн-мошенничества в сезон отпусков раскрыли РИА Новости эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера». Россиян предупредили, что аферисты стали создавать поддельные сайты авиакомпаний и гостиниц.

«Некоторые сайты даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию. Однако настоящих билетов посетители фальшивых ресурсов не увидят», — сообщили специалисты.

С помощью подобных схем мошенники крадут не только деньги, но и личные данные пользователей. Злоумышленники могут подделывать платформы для бронирования гостиниц и заманивать путешественников выгодными условиями. «Часто на таких сайтах пользователям предлагается войти в систему с учетными данными от уже имеющихся аккаунтов. Это позволяет мошенникам получить несанкционированный доступ к учетным записям жертв в социальных сетях или электронной почте», — пояснили эксперты.

Кроме того, пользователям сети могут приходить письма, нацеленные на сбор личных данных. В них жертвам предлагается пройти опрос на тему путешествий, получить вознаграждение и поделиться ссылкой с друзьями. «Вознаграждения же жертвы этой схемы не получают, а информация, которой они поделились с мошенниками, может быть использована, например, для кражи личных данных или денег», — предупредили специалисты.

Ранее мошенники разработали схему обмана банков.