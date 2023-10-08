Раскрыты три самых популярных направления по России на ноябрьские праздники

Три самых популярных направления по России на ноябрьские праздники раскрыло РИА «ФедералПресс» со ссылкой на данные МТС Travel и Bronevik. Путешественники активнее всего бронируют номера в Санкт-Петербурге, Москве и Мурманске.

В Санкт-Петербург отправится каждый десятый турист, в среднем проживание в гостинице в этом городе обойдется в 5,2 тысячи рублей в сутки. Десять процентов туристов посетят столицу, шесть процентов — Мурманск. В этих городах стоимость отелей за сутки составляет 5,9 и 4,7 тысячи рублей соответственно.

В топ-5 популярных направлений также вошли Казань и Нижний Новгород, где проживание в отеле обойдется в 6,1 и 5,1 тысячи рублей в сутки соответственно.

Ранее Санкт-Петербург также оказался самым популярным туристическим летним направлением.