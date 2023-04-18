Три зараженных боррелиями клеща выявлены в Подмосковье

Три случая инфицирования клеща боррелиями выявлено в Подмосковье на прошедшей неделе, в период с 10 по 16 апреля. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.

Из 184 членистоногих, привезенных в лабораторию на исследование, три оказались инфицированы боррелиями — бактериями, являющимися возбудителями боррелиоза, или болезни Лайма. При этом случаев заражения клещей другим опасным вирусом — энцефалитом — в столичном регионе зафиксировано не было.

Ранее московские лесничие дали советы по защите от клещей.