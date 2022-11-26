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12:54, 26 ноября 2022
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Подросток убил троих человек в подмосковных Луховицах

Подросток убил троих человек в подмосковных Луховицах
Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

14-летний подросток убил троих человек в подмосковных Луховицах. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 25 ноября 2022 года в квартире, расположенной в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы обнаружены тела двух мужчин — 1961 года рождения и 1980 года рождения и одной женщины 1987 года рождения с множественными колото-резанными и рубленными ранами», — говорится в сообщении. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области сообщило, что правоохранители установили и доставили в отдел полиции злоумышленника. Им оказался местный житель 2008 года рождения.

В ведомстве добавили, что по факту убийства троих людей возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Москве 23-летний мужчина надругался над знакомой женщиной, пригрозив ей убийством.

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