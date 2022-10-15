Минздрав России напомнил о главных причинах развития тромбозов

О главных причинах развития тромбозов напомнил в официальном Telegram-канале Минздрав России.

«Опаснее всего — тромбы, которые возникают в коронарных артериях — сосудах, которые питают сердце. Закупорка тромбом коронарного сосуда может привести к развитию острого инфаркта. Не менее опасна тромбоэмболия легочной артерии, возникающая при ряде определенных условий», — предупредила главный внештатный аритмолог Минздрава России Елена Голухова.

По данным медиков, развитию тромбоза способствуют хронические инфекции, заболевая сердца и легких, травмы и переломы конечностей, лишний вес, низкая физическая активность, перенесенный в тяжелой форме COVID-19, курение и возраст старше 40 лет.

Чтобы предотвратить образование тромбов, в ведомстве рекомендовали больше двигаться, вакцинироваться от коронавируса, соблюдать режим питания и поддерживать нормальный вес, использовать компрессионный трикотаж.

Ранее в Подмосковье 93-летней пенсионерке удалили огромный тромб из сердца. Женщина поступила в Дмитровскую областную больницу в критическом состоянии с обширным инфарктом миокарда.