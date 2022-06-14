Москвич решил перерезать трос работающего на его доме высотника. Сотрудник коммунальной службы вовремя заметил это и успел забраться на крышу, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 14 июня.

«Сотрудники полиции прибыли в многоквартирный дом на Радужной улице для проверки сообщения о нарушении общественного порядка. На месте они установили, что хозяин одной из квартир, размахивая похожим на нож предметом, угрожал работникам коммунальной службы причинением вреда их здоровью», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в адрес сотрудников полиции злоумышленник выражался нецензурной бранью. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

«На нарушителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — заключил собеседник «Мосленты».

Ранее жильцы одного из домов в Мытищах оказались свидетелями скандала между случайными прохожими и, предположительно, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства. Они сняли происходящее на видео и выложили в сеть.