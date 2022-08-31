Залитый монтажной пеной труп обнаружили в шкафу московской квартиры

Труп 85-летнего мужчины обнаружили в квартире на юге столицы, сообщает в среду, 31 августа, Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. 53-летний сын умершего, живший с ним в одной квартире, не смог объяснить обстоятельства смерти отца. Сейчас его госпитализировали в один из столичных стационаров для оказания психиатрической помощи.

«31 августа 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Судостроительной в городе Москве, обнаружено тело 85-летнего мужчины. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, тело пенсионера было залито монтажной пеной и находилось в шкафу. Его обнаружили после сигнала соседей, почуявших неприятный запах. Выяснилось, что мужчина долгое время был прикован к кровати.

Ранее сообщалось, что в туалете железнодорожной станции в Подмосковье был обнаружен труп девушки.