Труп мужчины нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы

Труп мужчины был найден в мусорном контейнере на юго-западе столицы. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.

По данным следствия, тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища было обнаружено поздним вечером в субботу, 12 ноября, вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой. Личность погибшего устанавливается.

«В короткие сроки, благодаря оперативной и слаженной работе следователей столичного Следственного комитета, а также сотрудников ОМВД России по Ломоносовскому району города Москвы и подразделения Росгвардии вблизи места происшествия задержан подозреваемый 1999 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра на месте происшествия следователями изъято орудие преступления, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось об обнаружении фрагментов женского тела у жилого дома в Москве.