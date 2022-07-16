Труп мужчины пролежал в квартире в центре Москвы шесть лет, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальным подтверждением данной информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

«В четверг, 14 июля, в квартире на улице Земляной Вал было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Труп нашли лежащим на диване. По предварительным данным, смерть наступила шесть лет назад», — процитировало агентство свой источник.

Уточняется, что следов насильственной смерти не обнаружено. Пенсионер умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее сообщалось, что семья из четырех человек отравилась угарным газом в одной из квартир в подмосковном Подольске. Двое из них погибли, еще двоих госпитализировали.