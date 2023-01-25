Москвичи обнаружили в детской трупную жидкость из квартиры сверху

Трупную жидкость обнаружили в квартире жильцы многоэтажного дома в Москве, передает Mash. Позднее выяснилось, что двумя этажами выше умер их сосед.

«Готовый хоррор-сюжет в Москве. Там в одной из квартир обнаружили кровоточащую дверь. Сначала погрешили на прорыв трубы из-за капремонта, а оказалось — труп с верхних этажей», — сообщает канал.

Жильцы заметили резко пахнущую жидкость бурого цвета на двери в детской. Через пару дней в одной из квартир того же подъезда нашли тело мужчины, пролежавшее неделю. По данным Mash, он скончался от сердечной недостаточности.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее тело убитой женщины обнаружили в одной из московских квартир. На лестничной клетке нашли следы, похожие на кровь.