Трупы двух мужчин обнаружили в столичном хостеле

В одном из столичных хостелов нашли тела двух мужчин, сообщает ГСУ СК России по Москве. На трупах не обнаружено видимых телесных повреждений.

Тела находились в одной из комнат гостиницы на улице Новорогожская в центре Москвы. На месте происшествия нашли неустановленные вещества. Проводится доследственная проверка, полная картина случившегося устанавливается, сообщили в ведомстве.

Ранее в квартире на севере Москвы обнаружили тела мужчины и женщины, снимавшей указанное жилье. Правоохранителей на место вызвала хозяйка жилплощади.