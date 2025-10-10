Туалет с играми и фильмами появился в Москве

В Москве открыли интерактивный туалет с играми и фильмами. Об этом сообщила директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Она рассказала, что новый туалетный комплекс расположен в КПП 4. «Мы создали не просто туалет, а настоящее интерактивное образовательное пространство, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и... просвещения!» — поделилась она.

В туалете расположены информационные стенды о вирусах, подсказки над раковинами, как правильно мыть руки. Есть отдельная комната для матери и ребенка, низкие раковины и детские унитазы, пространство для маломобильных граждан, а также развлечения — игры и фильмы о вирусах.

Ранее сообщалось, что в Центральном универмаге столицы решили бороться против тех, кто заходит в магазин и тут же идет в туалет по нужде. При этом такие визитеры ничего не покупают. Администрация повысила для них ценник на пользование уборной до 500 рублей.