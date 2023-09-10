Москвичей предупредили о тумане

О тумане с ухудшением видимости до 500 метров москвичей и гостей города предупреждает, ссылаясь на данные МЧС, столичный Дептранс. Предупреждение действует до 10 часов утра.

«Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров», — призывает ведомство.

По данным Гидрометцентра России, в Подмосковье туман продержится до 12:00. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что климатическое лето продлится в Москве до середины сентября.