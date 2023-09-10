08:48, 10 сентября 2023
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Москвичей предупредили о тумане
Москвичей предупредили о тумане с ухудшением видимости до 500 метров.
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
О тумане с ухудшением видимости до 500 метров москвичей и гостей города предупреждает, ссылаясь на данные МЧС, столичный Дептранс. Предупреждение действует до 10 часов утра.
«Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров», — призывает ведомство.
По данным Гидрометцентра России, в Подмосковье туман продержится до 12:00. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что климатическое лето продлится в Москве до середины сентября.