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12:34, 01 октября 2022
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Синоптик назвал сроки рассеивания тумана в московских аэропортах

Синоптик назвал сроки рассеивания тумана в московских аэропортах
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Туман во всех районах Москвы, в том числе и в аэропортах, рассеется в течение двух часов. Об этом в субботу, 1 октября, ТАСС сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Туманы сохраняются в аэропортах Внуково и Домодедово, причем видимость там уже начинает постепенно улучшаться, так что в течение ближайших полутора-двух часов туманы на территории столичного региона постепенно рассеются и перейдут в густую дымку, дожди», — заявил синоптик.

Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана в московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов.

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