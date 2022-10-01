Синоптик назвал сроки рассеивания тумана в московских аэропортах

Туман во всех районах Москвы, в том числе и в аэропортах, рассеется в течение двух часов. Об этом в субботу, 1 октября, ТАСС сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Туманы сохраняются в аэропортах Внуково и Домодедово, причем видимость там уже начинает постепенно улучшаться, так что в течение ближайших полутора-двух часов туманы на территории столичного региона постепенно рассеются и перейдут в густую дымку, дожди», — заявил синоптик.

Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана в московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов.