Мошенник под видом турецкого актера выманил у москвички два миллиона рублей

Мошенник под видом турецкого актера выманил у россиянки два миллиона рублей, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

По данным канала, работающая библиотекарем 33-летняя жительница столицы в одной из социальных сетей получила сообщение от мужчины, представившегося актером, звездой турецких сериалов Керемом Бюрсином. Он объяснил, что создал вторую страницу для общения с поклонницами, поэтому пишет не с официального аккаунта.

Через месяц общения на русском языке «актер» заявил, что у него проблемы и его сбережения в опасности. Он попросил у москвички помощи в хранении его денег и драгоценностей: ей нужно было только оплатить их доставку. Женщина согласилась.

Россиянке пришлось оплатить доставку несколько раз, так как на почте якобы происходили сбои. Чтобы помочь звезде сериалов, которые она очень любит, женщина взяла кредит. Когда потраченная ею сумма достигла двух миллионов рублей, библиотекарь заподозрила неладное и обратилась в полицию, пишет канал.

«К нам сведений по этому делу пока не поступало», — сказали «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее решившая быть похожей на певицу Аллу Пугачеву пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников. В столичной клинике россиянку вынудили набрать кредитов более чем на миллион рублей, но обещанного чудо-эффекта проделанные косметологами процедуры не принесли.