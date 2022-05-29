Российских туристов предупредили о мошенниках в сезон отпусков

Российские туристы в период отпусков могут столкнуться с мошенниками, которые действуют при помощи фейковых сайтов. Об этом агентству «Прайм» рассказал основатель и гендиректор сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Эксперт предупредил, что в сезон отпусков злоумышленники создают копии страниц популярных площадок по продаже билетов и аренде жилья. Для того чтобы не стать жертвой аферистов, Кузнецов рекомендует вбивать нужные адреса сайтов вручную.

Также специалист предупредил, что мошенники дают в сети объявления о продаже горящего тура по очень низкой цене. При этом при переводе денег оказывается, что тура не существует. Кузнецов в данном случае рекомендует осуществлять покупку путевок только на проверенных сайтах.

Ранее мошенники из Самары по старой схеме обманывали московских пенсионеров. В телефонном разговоре они представлялись близкими родственниками или знакомыми и просили финансовой помощи на лечение.