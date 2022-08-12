В Дагестане турист из Подмосковья упал с обрыва и погиб

Турист из Подмосковья погиб в Дагестане в результате падения автомобиля с обрыва в Докузпаринском районе республики, сообщает Telegram-канал местного издания «Молодежь Дагестана». Еще два человека пострадали.

«Учитывая состояние одного из пострадавших, было принято решение госпитализировать их не в районную больницу, а в Дербентскую городскую», — процитировали на канале представителя администрации Докузпаринского района.

По информации издания, 39-летний мужчина не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась с обрыва на глубину около ста метров. Вместе с ним в машине находились 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний житель Хабаровского края. Они получили различные травмы, не представляющие угрозу для жизни.

Ранее сообщалось, что рабочий провалился в котлован на стройплощадке в Новой Москве. От полученных травм мужчина скончался на месте.