Туристка из Москвы пропала без вести в Абхазии

Поиски туристки из Москвы, унесенной течением реки Бзыбь в Абхазии, начались в республике три дня назад. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

По данным очевидцев, туристка пропала без вести в селе Алахадзы. В поисках женщины задействованы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Они осматривают акваторию моря, однако поиски осложняют шторм и мутная вода.

Ранее в Астраханской области нашли тело туриста из Подмосковья. Его вытащили из реки Волги в селе Копановка.