Застрявшие в Индии туристы вернулись в Москву

В Москву вернулись туристы, застрявшие в аэропорту Нью-Дели. Об этом сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ.

По словам одной из туристок, время вылета рейса из Индии в Россию постоянно откладывалось, однако полет удалось организовать на день раньше. Женщина отметила, что на протяжении всей задержки ее и остальных путешественников снабжали едой и водой.

«Конечно, было сложно, потому что очень большой самолет — 460 человек. Всех нужно выгрузить, снова пройти паспортный контроль, забрать багаж. Все эти процедуры было сложно организовать по-другому. В конечном итоге нас доставили в очень хорошую гостиницу, мы там хорошо поели. Но нас оттуда очень рано вытащили зачем-то, могли намного позже вытащить. Тогда было бы полегче, потому что двое суток не спать очень тяжело физически», — поделилась собеседница РЕН ТВ.

В субботу, 11 февраля, самолет с российскими туристами не смог вылететь из Нью-Дели из-за неисправности. Представители аэропорта обещали отправить путешественников домой на резервном самолете ночью воскресенья.

Ранее сообщалось, что 300 пассажиров рейса Пхукет — Москва застряли в Таиланде. Во время взлета у самолета авиакомпании Azur Air лопнули шасси, из-за чего всех попросили покинуть судно.