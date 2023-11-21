Вандал разбил турникет в московском метро и попал на видео

Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Киевская» в Москве. Видеозаписью с камер видеонаблюдения поделилась в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

По информации ведомства, пьяный 29-летний пассажир решил не оплачивать свой проезд и зашел на станцию предварительно разбив ногой стеклянные створки турникета. Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

Ранее похожий инцидент произошел на станции метро «Народное Ополчение».