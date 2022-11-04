Россияне бросились скупать туры по России на Новый год. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Туры на Новый год уже сегодня очень активно бронируют и покупают. Прежде всего — в Санкт-Петербург, Карелию, Москву, Подмосковье. А также на черноморское побережье — особенно в Сочи, где одновременно доступен как рекреационный, так и горнолыжный отдых», — рассказал собеседник.

Барзыкин сообщил, что доля горнолыжных туров составляет 30 процентов от общего числа, тогда как остальные — это культурно-познавательный и приключенческий отдых. Он также отметил, что цены на отдых по России в разы ниже, чем за границей.

По его словам, тур в Дагестан, Казань или на Алтай будет стоить в районе 30-40 тысяч рублей с доплатой за экскурсии. Туристам с детьми эксперт порекомендовал поехать «в гости к Деду Морозу» в Великий Устюг.

Ранее были названы самые популярные города для бронирований квартир в новогодние праздники.