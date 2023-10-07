Тысячу рублей с красивым номером выставили на продажу почти за миллион рублей

Москвич предложил купить тысячу рублей почти за миллион рублей для «удачи и успеха». Лот появился на популярном сайте объявлений.

«Красивый номер, бесконечность, везение, удача и успех», — написано в комментарии.

Продавец опубликовал фотографию купюры номиналом в одну тысячу рублей. «Красивым» оказался индивидуальный номер из семи восьмерок. Свой лот москвич готов продать за 970 тысяч рублей.

Ранее объявление о продаже игрушки из IKEA за миллион рублей появилось в Подмосковье.