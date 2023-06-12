У ведущего экономиста Москвы выманили миллионы рублей при трудоустройстве

Ведущего экономиста Москвы заставили взять кредиты на 2,6 миллиона рублей при трудоустройстве, сообщает Shot. Собеседование проходило в онлайн-формате.

По данным источника, 43-летняя москвичка во время поиска новой работы наткнулась на «вакансию мечты». Предложение ей настолько понравилось, что в предложении оформить кредит во время собеседования она не увидела ничего странного.

Сначала «работодатели» попросили ее установить на смартфон специальное приложение, на которое они отправили ей некую важную ссылку. После этого новой сотруднице было велено пополнить баланс телефона. Женщина сделала это, но деньги на ее счет не поступили, а отправились на сторонний счет.

Дальнейшими инструкциями были установка еще нескольких приложений и оформление кредитов на общую сумму в 2,6 миллиона рублей. Полученные в кредит деньги также непонятным образом отправились на сторонний счет, после чего «работодатели» прекратили общение с карьеристкой.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что сотрудница турагентства в Москве обманула клиента на 285 тысяч рублей.