У конструктора из Подмосковья изъяли БПЛА

Пожилого конструктора беспилотников полицейские обнаружили в селе Бисерово Ногинского района Московской области, сообщает Baza. Пенсионер планировал запустить БПЛА в массовое производство.

По информации Baza, мужчина собрал летательный аппарат из стеклопластика, стекловолокна, пенопласта и эпоксидной смолы. Вместе с двумя компаньонами он провел испытание конструкции в поле и уже собирался предложить модель государству. Но приехавшие к нему домой сотрудники уголовного розыска изъяли аппарат для проверки.

«Ни камер, ни оружия, ни взрывчатки на нем не обнаружили, изобретателя и его компаньонов проверяют следователи», — пишет Baza.

Ранее были перечислены инновационные разработки московских изобретателей.