У мошенников появилась новая схема развода призывников из Москвы

У мошенников появилась новая схема развода, которая опасна для жителей Москвы призывного возраста. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

Как утверждается, мошенники массово звонят молодым людям, представляясь им как работники военкомата. Затем они вызывают горожан якобы в военный комиссариат для уточнения данных и оформления отсрочки.

Псевдоработники военкомата предлагают записаться в очередь через «Госуслуги». Все это якобы для комфорта призывника и чтобы он мог избежать долгого ожидания в военкомате. В этот же момент они просят сообщить код из СМС. Если жертва передала данные, то в итоге мошенники заходят в личный кабинет молодых людей.

Россиян призвали быть внимательными и осторожными.

