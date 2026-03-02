У москвича изъяли медведей и леопарда за содержание в «зверских условиях»

Львов, медведей и леопарда изъяли у жителя СНТ «Круиз» в Новой Москве. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры столицы в Telegram-канале.

«"Зверские" условия содержания организовал для своих питомцев житель Новой Москвы. На момент прокурорской проверки в ржавых, тесных вольерах метались измученные животные — львы, медведи и леопард», — говорится в публикации

На владельца хищников завели административное дело по статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу России и (или) охраняемых международными договорами РФ. После оценки состояния зверей ему может грозить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее полиция нашла мужчину, пытавшегося отравить редких животных в Московском зоопарке. Неизвестный бросил некий предмет в одну из клеток, где находились леопарды и рыси. Этот момент попал на видео, которое сотрудники полиции обнаружили в интернете.